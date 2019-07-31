В Японии продолжительность жизни достигла рекордного уровня

Продолжительность жизни японцев по сравнению с 1989 годом выросла в пять раз. Об этом во вторник, 30 июля, сообщает NHK.
Отмечается, что по сравнению с 1989 годом, когда в Японии началась эра Хейсэй (длилась 30 лет), продолжительность жизни увеличилась более, чем на пять лет.
В министерство здравоохранения Японии сообщили, что в 2018 году средняя продолжительность жизни в стране составила 87,3 года для женщин и 81,2 года для мужчин.
Правительство Японии фиксирует погодичное увеличение средней продолжительности жизни уже седьмой год подряд.
Ранее сообщалось, что в Японии разрешили выращивать эмбрионы животных с клетками человека.
А на прошлой неделе жертвами жары в Японии стали 11 человек. Еще 5,6 тысячи были госпитализированы с тепловыми ударами.
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Источник: korrespondent.net
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