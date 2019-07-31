Почти 200 тысяч украинцев получили разрешения на проживание в Польше

В первой половине 2019 число иностранцев с действующими разрешениями на жительство в Польше увеличилось более чем 27 тысяч человек – до почти 400 тысяч. Подавляющее большинство из них составляют граждане Украины. Об этом в среду, 31 июля, сообщает Польское радио со ссылкой на пресс-секретаря Управления по делам иностранцев Якуба Дудзяка.

По данным ведомства, больше всего увеличилась группа граждан Украины, Беларуси и Грузии. Так, в середине 2019 года действительные разрешения на жительство в Польше имели почти 400 тысяч иностранцев. По состоянию на 1 января 2019 го и 2018 года это число составляло соответственно 372 тысяч и 325 тысяч человек.

"В первой половине этого года больше всего прибыло граждан из Украины – 19,4 тыс. (199 тыс.), Беларуси – 3 тыс. (23 тыс.), Грузии – 1,3 тыс. (до 4, 1 тыс.), Индии – 800 человек (9,6 тыс.) и Непала – 500 человек (2 тыс.)", – рассказал Дудзяк.

В первом полугодии 64% всех дел по легализации пребывания зарегистрировали пять воеводских управлений: Мазовецкое (26%), Нижнесилезское (11%), Великопольское (10%), Малопольское и Силезское (по 9%).

Ранее сообщалось, что за последние пять лет количество трудовых мигрантов из Украины в Польше выросло в пять раз – с 300 тысяч до примерно 1,5 млн.

Также стало известно, что Польша может потерять каждого четвертого заробитчанина из Украины. Это связано с тем, что с 2020 года в Германии открывается рынок труда, который может спровоцировать отток украинцев из Польши.

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Источник: korrespondent.net