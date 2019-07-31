В Днепропетровской области обыскивают прокуратуру и два отделения полиции

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) проводят обыски в прокуратуре Днепропетровской области, двух отделах полиции и на товарной бирже из-за незаконной продажи прокурором арестованной сельхозпродукции. Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко на своей странице в Facebook в среду, 31 июля.

"День начался с обысков. Сейчас проводим их в местной прокуратуре, двух отделах полиции Днепропетровской области, а также на товарной бирже совместно с прокурорами Генеральной инспекции Генеральная прокуратура Украины и сотрудниками Служба безопасности Украины", – написала Варченко.

По ее словам, обыски проводятся с целью установления обстоятельств уголовного преступления, вероятно, совершенного прокурором прокуратуры Днепропетровской области. Он проверяется на причастность к незаконной продаже через товарную биржу имущества, на которое суд наложил арест.

"Речь идет о посевах сельхозкультур на 420 га земли. Прокурор пренебрег решением суда в отношении этого имущества, в котором четко указано, что арест подразумевает полный запрет как-либо распоряжаться этими посевами любым способом до обнародования окончательного решения в уголовном производстве", – пояснила Варченко.

Она утверждает, что прокурор лично заключил договор купли-продажи с физическим лицом и продал арестованные посевы за 882 тысячи гривен.

"Что интересно, арест на посевы суд наложил по ходатайству этого же прокурора", – добавила Варченко.

Сейчас следователи ГБР проводят досудебное расследование в уголовном производстве по статье о превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч.3 ст.365 УК Украины).

Накануне ГБР проводило обыски на таможенных постах аэропорта Киев и Запорожье, а также на запорожской таможне. Чиновников Киевской городской таможни ГФС подозревают в том, что они пропустили через таможенный контроль самолет без надлежащего оформления.

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Источник: korrespondent.net