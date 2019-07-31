Лента RSS
Подписаться на ленту
31 июля 2019, среда, 14:48
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,27
31. 07. 2019

В Днепропетровской области обыскивают прокуратуру и два отделения полиции

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) проводят обыски в прокуратуре Днепропетровской области, двух отделах полиции и на товарной бирже из-за незаконной продажи прокурором арестованной сельхозпродукции. Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко на своей странице в Facebook в среду, 31 июля.

"День начался с обысков. Сейчас проводим их в местной прокуратуре, двух отделах полиции Днепропетровской области, а также на товарной бирже совместно с прокурорами Генеральной инспекции Генеральная прокуратура Украины и сотрудниками Служба безопасности Украины", – написала Варченко.

По ее словам, обыски проводятся с целью установления обстоятельств уголовного преступления, вероятно, совершенного прокурором прокуратуры Днепропетровской области. Он проверяется на причастность к незаконной продаже через товарную биржу имущества, на которое суд наложил арест.

"Речь идет о посевах сельхозкультур на 420 га земли. Прокурор пренебрег решением суда в отношении этого имущества, в котором четко указано, что арест подразумевает полный запрет как-либо распоряжаться этими посевами любым способом до обнародования окончательного решения в уголовном производстве", – пояснила Варченко.

Она утверждает, что прокурор лично заключил договор купли-продажи с физическим лицом и продал арестованные посевы за 882 тысячи гривен.

"Что интересно, арест на посевы суд наложил по ходатайству этого же прокурора", – добавила Варченко.

Сейчас следователи ГБР проводят досудебное расследование в уголовном производстве по статье о превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч.3 ст.365 УК Украины).

Накануне ГБР проводило обыски на таможенных постах аэропорта Киев и Запорожье, а также на запорожской таможне. Чиновников Киевской городской таможни ГФС подозревают в том, что они пропустили через таможенный контроль самолет без надлежащего оформления.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Чем ты занимался сегодня, любимый?
- Ездил справку для универа делать, потом к родителям заехал, отдал папе тот диск, про который тебе говорил, потом на работу.
- А я думала, ты по мне скучал.
- Прости, я все время забываю правильный ответ.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.