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31. 07. 2019

В Кабмине критикуют НБУ за укрепление гривны

Глава Минфина Оксана Маркарова раскритиковала действия Нацбанка за укрепление гривны. Об этом она написала в комментарии под постом члена набсовета ПриватБанка Романа Сульжика в Facebook.

Маркарова поддержала его слова о том, что укрепление гривны можно было использовать для того, чтобы накопить резервы, снизить процентные ставки (в частности учетной) и отменить все ограничения на движение капитала в стране. В частности, член набсовета ПриватБанка считает бездействие нацрегулятора в сдерживании роста курса гривны "граничащим с преступной халатностью".

"Минфин об этом говорит уже пару месяцев. Но мы на политику НБУ не влияем", - отметила Маркарова.

Она подчеркнула, что Нацбанк проводит полностью независимую политику.

"НБУ проводит полностью независимую политику. Минфин наладил полную координацию с нашей стороны. Бюджет публичный, стратегия по долгу публичная, аукционы публичные. Роспись помесячная предоставлена. Ежедневные отчеты казначейства также. Простите, но что еще надо для координации? Покупать валюту для пополнения резервов и таким образом сглаживать колебания - задача НБУ. Здесь мы только свою позицию можем высказывать, что мы регулярно и делаем", - написала глава Минфина, ответив на критику о том, что министерство делает недостаточно для сдерживания укрепления гривны.

Отметим, Национальный банк на 31 июля укрепил курс гривны почти на 17 копеек – до 25,08 гривен за доллар, что является максимумом за три года.

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Источник: korrespondent.net

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