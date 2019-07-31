Убийство Гандзюк: у полиции Херсона жгут файера

В годовщину нападения на активистку Екатерину Гандзюк в среду, 31 июля, под управлением областной полиции в Херсоне состоялась акция, сообщает УП.
Отмечается, что друзья убитой активистки зажгли дымовые шашки и переименовали улицу именем Гандзюк.
"Около 13:00 пришли примерно 50-60 друзей Кати. Они зажгли дымовые шашки и установили табличку с названием улицы и номером здания", - говорится в сообщении.
К собравшимся вышел заместитель начальника полиции Алексей Манжиевский и заверил, что снимать табличку с именем Екатерины Гандзюк не будут.
На акции присутствовал отец убитой активистки.
Как сообщалось, в ночь на 31 июля на стене Херсонского горсовета появился мурал - надпись "Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны".
Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Екатерину Гандзюк. Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.
4 ноября Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на оконченное преступление - умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby