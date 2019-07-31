Во Львовской области отравились 11 человек

В Пустомытовском районе Львовской области с пищевым отравлением госпитализированы 10 человек, которые посещали ресторанно-отельный комплекс Княжий двор. Об этом сообщает региональный лабораторный центр Минздрава в среду, 31 июля.

Отмечается, что 30-31 июля в Львовскую областную клиническую больницу обратились 11 человек, среди которых один ребенок, с симптомами пищевого отравления. Все они принимали участие в праздновании крестин и дня рождения 27-28 июля в комплексе Княжый двор в селе Сокильныки Пустомытовского района.

В результате 10 человек госпитализированы, а один находится на амбулаторном лечении. Состояние пострадавших – средней тяжести.

Общими симптомами являются жалобы на повышение температуры, общую слабость, тошноту, рвоту, понос, – говорится в сообщении.

Специалисты центра проводят эпидемиологическое расследование.

Накануне сообщалось, что в городе Южный Одесской области зафиксировали пищевое отравление девяти участников детского турнира по футболу.

Ранее в Херсонской области отравились 18 отдыхающих – они ели креветки и мидии.

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Источник: korrespondent.net