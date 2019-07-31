Охота на ведьм: Печерский суд блокирует десятки СМИ в интернете

Пользователи ресурса Корреспондент.net в ряде регионов Украины и в Киеве не могут получить доступ к контенту ресурса, электронной подписке на одноименный журнал и своим блогам в блогосфере Я – корреспондент без малейших технических проблем со стороны владельца домена.

После массовых жалоб читателей в редакцию Корреспондент.net и последовавшего разбирательства выяснилось, что доступ блокируют местные провайдеры "во исполнение решения Печерского райсуда Киева от 23.07.2019 года". Причем самого решения в Едином реестре судебных решений нет.

Никаких предупреждений ни о судебном решении, ни об ограничении доступа к сайту, ни о вообще существовании какого-либо уголовного производства, где фигурирует Корреспондент.net , ни в редакцию сайта, ни в адрес владельца сайта холдинга УМХ не поступало ни по одному из каналов коммуникаций.

После получения на руки юристами УМХ решения Печерского райсуда выяснилось, что речь идет об уголовном производстве, в котором фигурируют судящиеся друг с другом представители силовых структур и общественники-активисты, а полученным через суд решением "защитники законности" пытаются заблокировать в сети интернет неудобную для себя информацию – расследование общественных активистов.

Данное расследование содержалось в том числе в ОДНОМ ИЗ БЛОГОВ блогосферы Я – корреспондент (https://blogs.korrespondent.net/). В каждом из материалов которой содержится пояснение: "Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов".

Такое предупреждение содержится в каждом из блогов блогосферы

Суд, вероятно, "не заметил" предупреждения, а "благодаря" его решению блокируется доступ ко всему контенту ресурса Корреспондент.net, в том числе к новостям. И еще к полутора десяткам сайтов в Украине.

Важно понимать, что указанное уголовное производство имеет статус ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ, то есть ничья вина еще не доказана, никакие обвинительные приговоры не вынесены. Но доступ к информационным ресурсам уже перекрыт.

Таким образом, в стране открыт очень нехитрый способ борьбы с неугодными СМИ: фабрикуете любое дело, получаете любым доступным путем решение любого из доступных судов – и все.

Безусловно, юридический отдел УМХ предпримет все необходимые шаги для борьбы с подобным беспределом. Местных провайдеров призываем не блокировать доступ к сайту https://korrespondent.net/. Такого требования нет даже в указанном сомнительном решении Печерского райсуда.

Судебное решение, которым заблокирован доступ к ряду информационных ресурсов:

Cмотрите фотогалерею: Охота на ведьм: Печерский суд блокирует десятки СМИ в интернете

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Источник: korrespondent.net