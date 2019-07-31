Полиция нашла водителя, который насмерть сбил человека в инвалидной коляске

Правоохранители нашли и задержали водителя, который сбил в Харьковской области человека в инвалидной коляске и скрылся с места происшествия. Об этом в среду, 31 июля, сообщает пресс-служба полиции области.
Отмечается, что злоумышленник скрывался в Сумах. Во время допроса он полностью признал свою вину.
Смертельная авария произошла 27 июля около 9:40 в городе Змиев. Водитель автомобиля Opel Vectra совершил наезд на мужчину с ограниченными возможностями, который перемещался по краю дороги на инвалидной коляске. От полученных травм пострадавший скончался. Водитель скрылся с места происшествия и был объявлен в розыск.
Злоумышленнику уже сообщено о подозрении. Ему грозит до восьми лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Транспортное средство изъято. Досудебное расследование продолжается.
Ранее в Харькове полицейские сбили женщину и ребенка. ДТП произошло, когда пешеходы переходили улицу по "зебре".
А в Чернигове водитель, скрываясь от погони, врезался в столб. В его крови обнаружили 3,62 промилле алкоголя.
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Источник: korrespondent.net
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