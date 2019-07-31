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31. 07. 2019

Полиция нашла водителя, который насмерть сбил человека в инвалидной коляске

Правоохранители нашли и задержали водителя, который сбил в Харьковской области человека в инвалидной коляске и скрылся с места происшествия. Об этом в среду, 31 июля, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что злоумышленник скрывался в Сумах. Во время допроса он полностью признал свою вину.

Смертельная авария произошла 27 июля около 9:40 в городе Змиев. Водитель автомобиля Opel Vectra совершил наезд на мужчину с ограниченными возможностями, который перемещался по краю дороги на инвалидной коляске. От полученных травм пострадавший скончался. Водитель скрылся с места происшествия и был объявлен в розыск.

Злоумышленнику уже сообщено о подозрении. Ему грозит до восьми лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Транспортное средство изъято. Досудебное расследование продолжается.

Ранее в Харькове полицейские сбили женщину и ребенка. ДТП произошло, когда пешеходы переходили улицу по "зебре".

А в Чернигове водитель, скрываясь от погони, врезался в столб. В его крови обнаружили 3,62 промилле алкоголя.

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Источник: korrespondent.net

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