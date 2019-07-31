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31. 07. 2019

Зеленский не принял в подарок свой гипсовый бюст

Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст. Об этом сообщают Українськi новини в среду, 31 июля.

Отмечается, что презентовать главе государства его бюст с отпечатком красной помады от поцелуя автора попыталась съемочная группа телеканала 1+1 в ходе визита президента в Черкассы.

"Где вы это взяли? Это ужас. Я это увидел в интернете. Не надо мне это передавать. Зачем мне? Мне не нужно", – сказал он.

Зеленский также призвал больше такого не делать.

Напомним, на прошлой неделе в Украине поступили в продажу гипсовые бюсты Владимира Зеленского. Скульптура весит 2,5 килограмма, а ее высота – 23 сантиметра. Стоимость гипсового изваяния 2 тысячи гривен. Бюст главы государства можно купить в трех цветах – мрамор, слоновая кость глянец, слоновая кость матовый.

Ранее сообщалось, что харьковчанка Рузанна Щербина сделала себе татуировку в виде портрета Владимира Зеленского. По словам Рузанны, рисунок будет напоминать ей о том, что человек может все.

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Источник: korrespondent.net

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