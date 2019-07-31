Лента RSS
Подписаться на ленту
31 июля 2019, среда, 16:18
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,27
31. 07. 2019

Скандал в медицине: советник Зеленского ответил Супрун

Основатель сети частных клиник Борис, советник президента Владимира Зеленского Михаил Радуцкий, которого называют будущим главой Минздрава, ответил на слова и.о министра здравоохранения Ульяны Супрун. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Радуцкий посоветовал Супрун следить за разработками ученых, в том числе, связанными с особенностями лечения различных рас.

"Хочу порекомендовать госпоже Ульяне следить за научными разработками и трудами мировых и национальных ученых, а не только за своей страницей в социальной сети. Вопрос рас, генетики и пр. в медицине – давно исследованный вопрос в мировой медицинской науке. Профессиональные украинские врачи знают об этом, а госпожа Ульяна – нет", - написал Радуцкий. 

Напомним, ранее Радуцкий сообщил, что у представителей разных рас по-разному протекают и лечатся болезни. Супрун выразила удивление словами советника Зеленского и заявила, что "анатомия для украинцев, американцев или поляков - одинакова. Процесс протекания тех или иных заболеваний тоже одинаковый".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Чем ты занимался сегодня, любимый?
- Ездил справку для универа делать, потом к родителям заехал, отдал папе тот диск, про который тебе говорил, потом на работу.
- А я думала, ты по мне скучал.
- Прости, я все время забываю правильный ответ.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.