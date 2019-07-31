Нацгвардейцы тренируются в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС - СМИ

В Нацгвардии подтвердили журналистам, что периодически проводят военные учения в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом во вторник, 30 июля, сообщает Deutsche Welle.

Во время экскурсии по Припяти туристы из Германии и Канады обнаружили на здании заброшенного кафе многочисленные следы от пуль. Экскурсовод объяснила иностранцам, что пулевые отверстия на исторических зданиях в центре эвакуированного города оставили не сталкеры, а сотрудники украинской Нацгвардии во время стрельб.

Власти страны не афишируют проведение учений в зоне отчуждения. Так, на сайте Нацгвардии и МВД о проведении стрельб не сообщается. Предупреждения о закрытии зоны иногда появляются на странице госпредприятия "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения", которое отвечает за допуск туристов в Чернобыль. Однако зачастую Припять закрывают без предупреждения.

В пресс-службе Нацгвардии подтвердили, что в зоне отчуждения периодически проходят тренировки военных. В ведомстве объяснили проведение стрельб в Чернобыле тем, что на Украине нет специально подготовленных для этого учебных объектов.

К примеру, в Припяти украинские военные могут отрабатывать ведение боевых действий в условиях города, а также применить эти навыки во время боевых действий на Донбассе, отметили в Нацгвардии.

Также в ведомстве заверили, что бойцы соблюдают необходимые правила безопасности, а их снаряжение и технику после стрельб проверяют на радиоактивное загрязнение.

Ранее сообщалось, что в Чернобыле заработал завод по переработке радиоактивных отходов.

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Источник: korrespondent.net