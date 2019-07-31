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31. 07. 2019

Зеленский назначил двух госуполномоченных АМКУ

Президент Владимир Зеленский назначил государственными уполномоченными Антимонопольного комитета Ольгу Нечитайло и Наталью Буроменскую. Об этом говорится в указах на сайте президента.

Нечитайло до назначения в АМКУ была экспертом энергетического сектора Офиса эффективного регулирования (BRDO). Наталья Буроменская – адвокат.

Нечитайло и Буроменская подали свои заявки на должность госуполномоченных АМКУ 26 и 27 июля.

Напомним, 5 июля Зеленский уволил Агию Загребельскую, Валерия Полюховича с должности госуполномоченных АМКУ и Андрея Вовка - с должности заместителя председателя комитета-госуполномоченного.

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Источник: korrespondent.net

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