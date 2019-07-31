Журналисты воссоздали обстоятельства нападения на Гандзюк

В годовщину нападения на активистку Катерину Гандзюк, в результате которого та скончалась, журналисты подготовили видео-реконструкцию подготовки нападения. Видео появилось на канале в YouTube Слидство.Инфо в среду, 31 июля.

Реконструкция основана на официальных показаниях осужденных.

В июле 2018 года организатор нападения Сергей Торбин получил заказ от ранее судимого за убийство Алексея Левина, побить или облить кислотой Гандзюк. За 18 дней до нападения, Торбин попросил сделать это четырех мужчин из подразделения разведки, которым он командовал во время войны на востоке Украины, - такую ​​задачу он объяснил плохим отношением Гандзюк к АТОшникам, а также пообещал заплатить.

"Так что подумайте. Потому что это баба", - обратился он к ним. На что ему ответили: "Да все гуд, отработаем", после чего Торбин показал подопечным, как выглядит Гандзюк.

Известная своей критикой коррупционеров Екатерина Гандзюк на тот момент работала советницей мэра Херсона, поэтому ежедневно ездила в горсовет. Нанятые Торбиным исполнители должны были последовать за женщиной, чтобы узнать, где он живет, однако скоро они потеряли ее авто. Слежка продолжалась и в последующие дни, но каждый раз преступники теряли авто Гандзюк, они оправдывались тем, что плохо знают Херсон, поскольку все из разных регионов Украины.

За 12 дней до нападения раздраженный Торбин взял адрес активистки у Левина, а дальше передал его исполнителям. Через четыре дня слежения преступники выяснили, что Гандзюк на работу возит водитель. Торбин приказал им купить новые телефоны и пользоваться только ими во время нападения и подготовки к нему. В то же время нападавшие продолжили наблюдение, подбирая момент для битья, но однажды их заметила соседка Гандзюк. Они испугались и решили, что побить Екатерину без лишних глаз не получится, после чего вместе с Торбиным перешли к плану Б - облить ее кислотой.

За 5 дней до нападения они все вместе поехали в Каховку, которая в 90 километрах от Херсона, где купили серную кислоту. По словам исполнителей, именно Торбин распределял, кто и что будет делать во время нападения. Водителем он назначил Васяновича, Вишневский должен был следить за выходом Гандзюк и передать сигнал Грабчуку, который и должен был вылить кислоту на активистку. За несколько дней до нападения Торбин праздновал свадьбу.

За день до нападения, 30 июля утром группа пошла на задание, но в тот день преступление не состоялось, потому что Гандзюк вышла не одна, а с мужем. На следующий день женщина была одна.

В день нападения, 31 июля, около 8:15, Вишневский заметил служебный автомобиль активистки, о чем сообщил Грабчуку. Когда Гандзюк подходила к авто, Грабчук подбежал и вылил на нее кислоту. Все исполнители скрылись с места преступления различными путями и лишились специальных мобильных телефонов. Позже все встретились в доме близ Херсона, где вместе жили. Екатерина Гандзюк с ожогами 40% тела была доставлена ​​в реанимацию.

Через 4 дня после нападения исполнители получили деньги за нападение - каждому по 500 долларов. В частности, Вишневский, купил за эти деньги новую одежду. Когда через несколько дней полиция опубликовала видео из Каховки, где покупали кислоту, исполнители договорились о встрече с Торбиным. Торбин собрал всех на Днепропетровщине, на базе батальона, где они все вместе когда-то служили. Он приказал им молчать о том, что они вместе сделали. Вскоре на эту базу прилетели правоохранители. Вишневского и Горбунова задержали.

Через 17 дней после нападения Торбин вместе с исполнителем Васяновичем делают попытку сбежать. Для этого они приезжают домой к Игорю Павловскому, помощнику народного депутата, известного в Херсоне своими связями с правоохранителями.

"Извини, что я его сюда привел с собой, но обстоятельства такие...", - обратился Торбин к Павловскому. На что тот ответил: "Ничего, он уже свой".

Впоследствии Павловского будут подозревать в соучастии в организации убийства, поэтому именно к нему приехал Торбин за деньгами для побега. Туда также приехал и Алексей Левин, который напрямую заказывал Торбину нападение на Гандзюк. Он привез 2000 долларов. Торбина и Васяновича задержали в тот же вечер на автовокзале Херсона.

Екатерина Гандзюк умерла через три месяца, после нападения. Ее организм не справился с тяжелыми ожогами. Организатора нападения Сергея Торбина приговорили к 6,5 годам заключения. Никита Грабчук, который выливал кислоту, получил 6 лет. Вячеслав Вишневский, тот, кто отдал сигнал обливать, и Владимир Васянович, тот, кто привез исполнителей на место нападения, получили по 4 года. Виктор Горбунов, который купил кислоту, - 3 года. Игорь Павловский на свободе, дело против него передано в суд. Алексей Левин, которого считают заказчиком, бежал из Украины.

Через год после нападения на Гандзюк правоохранители так и не назвали заказчиков убийства. Не технических, а тех, кто был напрямую заинтересован, чтобы активистка прекратила свою деятельность.

Напомним, что ранее Генеральная прокуратура остановила досудебное расследование в отношении Владислава Мангера и Алексея Левина.

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Источник: korrespondent.net