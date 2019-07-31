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31. 07. 2019

В школе Каменского рухнула крыша

В школе города Каменское Днепропетровской области обвалилась крыша. Бетонный карниз упал прямо на фасад, разгромив порог и навес. Об этом во вторник, 30 июля, сообщило местное издание 34 канал.

На территории школы в момент аварии работала уборщица. Она не пострадала, однако теперь родители боятся в сентябре отправлять детей в эту школу.

Остатки обрушенного карниза спасатели вывозили тремя грузовиками. Очевидцем этого стал отец девочки, которая учится в этой школе.

"Если бы это было первое сентября, это была бы страшная трагедия. То есть, реально чистое везение", - считает отец школьницы.

Директор школы сообщил, что обрушение произошло утром, как только уборщица успела зайти в здание. Центральный вход буквально завалило бетоном.

Капитальный ремонт крыши здесь проводили четыре года назад. Сейчас городские чиновники устанавливают подрядную организацию, которая ремонтировала крышу несколько лет назад. Говорят, подсчитают сумму ущерба и передадут дело в прокуратуру.

Напомним, накануне в Запорожской области шквальный ветер повалил десятки деревьев и повредил крыши домов, в том числе - одной школы.

А в Михайловке школа попала под обстрел сепаратистов. В помещении повреждены окна и фасад.

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Источник: korrespondent.net

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