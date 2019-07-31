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31. 07. 2019

Пентагон готовит переброску войск в Европу

Минобороны США ищет подрядчиков для переброски и развертывания крупных сил в Европе. Соответствующую заявку ведомство разместило на сайте госзакупок США.
 
 
Согласно документу, один из трех департаментов Пентагона - министерство армии - намерен заключить контракт на коммерческие перевозки людей и тяжелых военных грузов в интересах оперативного объединения Сухопутных войск США в Европе.
 
Цель контракта - обеспечить быструю передислокацию и развертывание войск, а также транспортную поддержку основных военных учений. Согласно заявке, работы затрагивают практически всю Европу.
 
Отдельным пунктом в заявке прописаны ограничения по допуску третьих лиц на военные базы США и НАТО. К примеру, к военным перевозкам по территории Великобритании, Румынии и Польши допускаются только граждане из стран НАТО. Возить американскую технику и солдат на базы в Испании могут только испанцы. Свои запреты действуют в Италии, Германии, Люксембурге и Бельгии. Отдельным списком вынесены страны, водители из которых не смогут работать по контракту.
 
Напомним, в июне Пентагон одобрил переброску тысячи военнослужащих на Ближний Восток.
 

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Источник: korrespondent.net

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