Вступил в силу приговор воевавшему за "ДНР" бразильцу

Вступил в законную силу приговор гражданину Бразилии Рафаэлю Лусварги, который осужден к 13 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне сепаратистов "ЛДНР". Такое решение Днепровский апелляционный суд принял на заседании в среду, 31 июля, во время рассмотрения апелляционной жалобы, поданной стороной защиты, сообщает прокуратура Киева.

Указано, что в ходе судебного заседания Лусварги заявил ходатайство об отказе от апелляционной жалобы, в связи с чем Днепровским апелляционным судом принято решение о прекращении апелляционного производства.

Согласно законодательству, вынесение судом такого решения влечет за собой вступления в законную силу судебного решения, которое было обжаловано в апелляционном порядке. Решение апелляционной инстанции в свою очередь обжалованию не подлежит, – говорится в сообщении.

После заседания суда Лусварги отбыл в места отбывания наказаний.

Напомним, 4 мая 2018 года в Киеве националисты из С-14 захватили Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе против ВСУ. Бразилец находился в одном из монастырей УПЦ МП. Уже 7 мая Лусварги был арестован судом на два месяца, после чего срок содержания под стражей неоднократно продлевался. Бразильца обвиняли в создании террористической группы и не предусмотренных законом военизированных формирований.

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Источник: korrespondent.net