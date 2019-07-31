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31. 07. 2019

Зеленский назвал первую задачу новому генпрокурору

После назначения нового генпрокурора он должен будет заменить местных прокуроров. Об этом в среду, 31 июля, заявил президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черкассы, сообщает пресс-служба главы государства.
 
 
Как сообщается, участники встречи пожаловались на работу прокурора области Сергея Овчаренко.
 
"Мне сейчас сложно что-то говорить о прокуроре. Во-первых, я не знаю этого человека. Во-вторых, мы назначим нового Генерального прокурора. Это будет, когда появится новая Верховная Рада. И это ему задача - менять всех прокуроров. Пусть Генеральный прокурор разбирается с этим вопросом", - сказал президент.
 
Также он уточнил, что в его полномочия не входит назначение и увольнение местных прокуроров.
 
Ранее Зеленский сообщил, что ГПУ может возглавить замглавы его Офиса Руслян Рябошапка.
 
Напомним, 11 июня Зеленский подписал представление на увольнение генпрокурора Юрия Луценко. Однако парламент отказался рассматривать это представление. 
 
Новый генпрокурор должен быть назначен новым составом Верховной Рады.
 

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Источник: korrespondent.net

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