В Черновцах из-за масштабной аварии остановились троллейбусы

В Черновцах из-за аварии на высоковольтной линии остановилось движение троллейбусов на всех маршрутах, кроме маршрутов, где работают троллейбусы с автономным ходом. Об этом в среду, 31 июля, сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук на своей странице в Facebook.

"Из-за аварии на высоковольтной линии 10кВ, которая обеспечивает электроснабжение Черновцов со стороны Кицмань, с 15:00 часть города остается без света. Вынужденно остановилось движение троллейбусов на всех маршрутах, кроме маршрута №4 и маршрута №9, где работают троллейбусы с автономным ходом", - написал Каспрук.

Он заверил, что сейчас энергетики работают над устранением аварийной ситуации.

К слову, в этот же день год назад во Львове полностью остановилось движение трамваев и троллейбусов. Причиной стала сильная гроза и сильный ливень.

Напомним, ЕБРР выделил 400 млн евро на модернизацию энергетической сети Украины, в частности, будут закуплены 40 новых экологичных троллейбусов.

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Источник: korrespondent.net