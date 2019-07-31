Лента RSS
Подписаться на ленту
31 июля 2019, среда, 17:59
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,27
31. 07. 2019

В Черновцах из-за масштабной аварии остановились троллейбусы

В Черновцах из-за аварии на высоковольтной линии остановилось движение троллейбусов на всех маршрутах, кроме маршрутов, где работают троллейбусы с автономным ходом. Об этом в среду, 31 июля, сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук на своей странице в Facebook.

"Из-за аварии на высоковольтной линии 10кВ, которая обеспечивает электроснабжение Черновцов со стороны Кицмань, с 15:00 часть города остается без света. Вынужденно остановилось движение троллейбусов на всех маршрутах, кроме маршрута №4 и маршрута №9, где работают троллейбусы с автономным ходом", - написал Каспрук.

Он заверил, что сейчас энергетики работают над устранением аварийной ситуации.

К слову, в этот же день год назад во Львове полностью остановилось движение трамваев и троллейбусов. Причиной стала сильная гроза и сильный ливень.

Напомним, ЕБРР выделил 400 млн евро на модернизацию энергетической сети Украины, в частности, будут закуплены 40 новых экологичных троллейбусов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Чем ты занимался сегодня, любимый?
- Ездил справку для универа делать, потом к родителям заехал, отдал папе тот диск, про который тебе говорил, потом на работу.
- А я думала, ты по мне скучал.
- Прости, я все время забываю правильный ответ.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.