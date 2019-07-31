В тюрьмах ОРДЛО и Крыма могут находиться более 30 тысяч украинцев

По состоянию на 1 января 2014 года в тюрьмах и СИЗО, расположенных в отдельных регионах Донецкой, Луганской областей и Крыма, находились 32,4 тысячи украинцев, которые были отправлены в места лишения свободы по решению украинских судов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины в ответ на информационный запрос 112.ua в среду, 31 июля.

"По состоянию на 01.01.2014 в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах содержалось 32 тыс. 409 заключенных-украинцев на временно неподконтрольной территории Украины, из них: Донецкая область - 17 тыс. 703, Луганская область - 11 тыс. 325, АР Крым - 3 тыс. 381", - сообщили в ведомстве.

С оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также из АР Крым, для отбывания наказания на подконтрольных Украине территориях было переведено 554 осужденных.

Основное количество осужденных перевели из Луганской и Донецкой областей - 542 человека, из АР Крым перевели 12 человек. Стоит отметить, что некоторых осужденных или взятых под стражу могли освободить с начала года, еще до аннексии Крыма (18 марта 2014 года) и оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей (май 2014). Также часть из них уже могли освободить сепаратисты.

Омбудсмен Людмила Денисова ранее заявляла, что часть заключенных, которые отбывают наказание в тюрьмах так называемых "ДНР" и "ЛНР", обращаются к ней с просьбой о переводе на подконтрольную Киеву территорию, и Украина готова их забрать.

Ранее сообщалось, что Украина забрала 60 осужденных с неподконтрольного Донбасса. Сепаратисты передали украинской стороне 60 осужденных для продолжения отбывания наказания на подконтрольной территории.

Напомним, так называемые власти "ЛНР" передали Киеву 33 заключенных, которые были осуждены до начала боевых действий на Донбассе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net