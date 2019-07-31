СМИ: у "президента" Приднестровья - украинский паспорт

У "президента" непризнанного Приднестровья Вадима Красносельского есть украинский паспорта, по которому он неоднократно пересекал украинскую границу. Об этом сообщает Европравда со ссылкой на журналистское расследование Rise Moldova.

Свою информацию журналисты подтверждают источниками в Государственной пограничной службе Украины.

В публикации отмечается, что приднестровский чиновник, который до 2016 года был главой приднестровского МВД в звании генерал-майора, около 8 лет находился в розыске в Молдове. Однако это не мешало ему почти ежемесячно пересекать приднестровский участок молдавско-украинской границы и выезжать за границу по паспортам нескольких стран.

Для этого он с 2007 по 2015 год использовал более 300 раз российский и как минимум 10 раз украинский загранпаспорт. Главные пункты назначения - Киев, Харьков и Одесса.

В МВД Украины изданию заявили, что по состоянию на март 2019 года Вадим Красносельский не состоит в уголовном розыске, однако не стали комментировать, находился ли он в розыске раньше.

В то же время Rise Moldova приводит документ о том, что Красносельский был объявлен в международный розыск в 2007 году, но его сняли из списка в 2015 году по инициативе Кишинева. Почти через год он стал "президентом" непризнанной республики.

Как известно, в Украине запрещено двойное гражданство.

Напомним, 11 июля Киев посетила новый премьер-министр Молдовы Майя Санду.

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Источник: korrespondent.net