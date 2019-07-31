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31. 07. 2019

В Мексике убили главреда новостного портала

Журналист Рохелио Барраган был убит неизвестными в Мексике, его тело обнаружено в багажнике автомобиля. Об этом сообщает газета Universal со ссылкой на генпрокуратуру штата Морелос.

Барраган возглавлял новостной портал Guerrero al Instante в штате Герреро. Однако автомобиль, в котором было спрятано тело, был обнаружен во вторник в муниципалитете Сакатепек в соседнем штате Морелос. Убитого журналиста опознала его мать.

При осмотре тела были выявлены ушибы на лице и черепно-мозговая травма.

Как сообщает организация Журналисты без границ (RSF), Барраган стал седьмым убитым журналистом в Мексике в 2019 году. В прошлом году в стране были убиты десять сотрудников СМИ.

Напомним, в июне в мексиканском штате Табаско убили журналистку возле собственного дома.

А в прошлом году в Мексике убили журналиста Серхио Мартинеса. Он неоднократно получал в свой адрес угрозы и был застрелен во время завтрака в гостинице.

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Источник: korrespondent.net

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