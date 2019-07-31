Пункт пропуска Гнутово закрыли из-за взрывов

В контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) Гнутово временно ввели "красный" режим и прекратили работу в связи с начавшимся пожаром. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в среду, 31 июля.

"На данный момент в непосредственной близости к КПВВ горит сухая трава. От огня детонируют неразорванные боеприпасы, что создает реальную угрозу жизни и здоровью гражданского населения, которое пересекает линию разграничения", – говорится в сообщении.

Командующий сил ООС принял решение приостановить пропуск граждан и транспортных средств через Гнутово. Он будет возобновлен после стабилизации ситуации. О сроках не сообщается.

Напомним, 29 июля сепаратисты обстреляли КПВВ Марьинка из крупнокалиберного пулемета. С украинской стороны никто не пострадал.

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Источник: korrespondent.net