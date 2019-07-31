Лента RSS
Подписаться на ленту
31 июля 2019, среда, 17:53
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,27
31. 07. 2019

Пункт пропуска Гнутово закрыли из-за взрывов

В контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) Гнутово временно ввели "красный" режим и прекратили работу в связи с начавшимся пожаром. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в среду, 31 июля.

"На данный момент в непосредственной близости к КПВВ горит сухая трава. От огня детонируют неразорванные боеприпасы, что создает реальную угрозу жизни и здоровью гражданского населения, которое пересекает линию разграничения", – говорится в сообщении.

Командующий сил ООС принял решение приостановить пропуск граждан и транспортных средств через Гнутово. Он будет возобновлен после стабилизации ситуации. О сроках не сообщается.

Напомним, 29 июля сепаратисты обстреляли КПВВ Марьинка из крупнокалиберного пулемета. С украинской стороны никто не пострадал.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Чем ты занимался сегодня, любимый?
- Ездил справку для универа делать, потом к родителям заехал, отдал папе тот диск, про который тебе говорил, потом на работу.
- А я думала, ты по мне скучал.
- Прости, я все время забываю правильный ответ.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.