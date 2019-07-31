РФ частично компенсировала Украине загрязнение нефтепровода Дружба

Россия выплатила Украине компенсацию в размере 2,3 миллионов евро за загрязнение украинского участка нефтепровода Дружба нефтью с повышенным содержанием хлорорганических соединений. Об этом сообщает пресс-служба Укртранснафты в среду, 31 июля.
Укртранснафта получила от российской Транснефти часть компенсации в размере более 2,3 миллионов евро. Данная сумма позволила покрыть недополученный доход компании, вызванный временной остановкой транзита в апреле текущего года.
"Размер компенсации определяется в рамках дополнительного соглашения к действующему договору на транзит и зависит от периода резервирования ОАО Транснефть мощностей украинской нефтетранспортной системы, в которую попала нефть с повышенным содержанием хлорорганики", - говорится в сообщении.
Напомним, 19 апреля Белнефтехим сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России. Позже стало известно, что Беларусь временно ограничила поставки нефтепродуктов на экспорт в Польшу, Украину и страны Балтии.
Лишь 2 мая в Беларусь начала поступать чистая российская нефть по нефтепроводу Дружба.
В России задержали и арестовали четырех человек по делу о загрязнении нефти в нефтепроводе Дружба.
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Источник: korrespondent.net
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