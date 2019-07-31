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31. 07. 2019

Мужчина пытался застрелить продавщицу, которая не продала ему алкоголь

Мужчина 39 лет открыл стрельбу в магазине в Белой Церкови под Киевом из-за отказа продать ему алкоголь. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области в среду, 31 июля.

"Мужчина навеселе зашел в один из местных магазинчиков. Желая "добрать норму" и выпить еще, он начал угрожать ножом 45-летней продавщице и нецензурно оскорблять всех вокруг. Когда он не достиг своей цели, то вернулся через некоторое время, но уже с огнестрельным оружием", - сказано в сообщении.

В тот момент, когда мужчина во второй раз зашел в магазин, там уже был владелец, который попытался выгнать дебошира. Злоумышленник достал пистолет, направил на хозяина и хотел выстрелить, но у него не получилось. Повторная попытка открыть огонь также не увенчалась успехом.

 

В это время к месту происшествия подоспел патруль и правонарушитель выбежал из магазина, выбросив оружие по дороге. Злоумышленника удалось задержать и найти оружие. Как впоследствии выяснили эксперты, выстрела не произошло из-за неисправности патрона.

Следователи Белоцерковского отдела полиции открыли уголовные производства по трем статьям: о незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК), о хулиганстве (ч. 4 ст. 296 УК) и об угрозе убийством (ч. 1 ст. 129 УК). Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, что ранее полицейские в пьяной драке стреляли в троих человек на Житомирщине.

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Источник: korrespondent.net

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