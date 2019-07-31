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31. 07. 2019

Украинцы женятся в пять раз чаще, чем разводятся

С начала 2019 года украинцы зарегистрировали более 91 тысячи браков и более 18 тысяч разорвали. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины, сообщает издание 112.

"В целом в первом полугодии 2019 года в Украине было зарегистрировано: браков – 91 тыс. 698, расторгнуты – 18 тыс. 329", - сообщили в ведомстве.

Также отмечается, что с начала года и по состоянию на 1 июля в учреждениях исполнения наказаний украинцы заключили 129 браков.

Ранее сообщалось, что 64 тысячи молодоженов воспользовались услугой Брак за сутки за три года ее существования.

Также Министерство юстиции ввело для украинских семейных пар возможность провести юбилейную церемонию бракосочетания.

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Источник: korrespondent.net

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