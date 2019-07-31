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31. 07. 2019

Северный поток-2: комитет США одобрил новые санкции

Новые санкции по Северному потоку-2 одобрил комитет сената США по международным делам. Об этом сообщает информагентство Bloomberg в среду, 31 июля.

Санкции коснутся компаний, которые участвуют в строительстве газопровода. Стоит отметить, что на сайте комитета указано, что такой вопрос действительно был в повестке дня, однако никакого документа с решением в публичном доступе пока не разместили.

Законопроект, предлагающий ограничительные меры, представил республиканец из Техаса Тед Круз и демократ и Нью-Гемпшира Джинн Шейхин. За принятие документа проголосовали 20 членов комитета, двое высказались против. После голосования законопроект рассмотрит Сенат и Палата представителей.

Напомним, что ранее в США анонсировали новые санкции против России. В Вашингтоне размышляют над тем, какими должны быть санкции – индивидуальные или секторальные.

Кабмин также предложил новые санкции против России из-за строительства газопровода в Крым и незаконной добыче на украинских месторождениях.

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Источник: korrespondent.net

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