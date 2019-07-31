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31. 07. 2019

В Чернобыле введут водные туристические маршруты

Водные туристические маршруты появятся в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения в среду, 31 июля.

Маршруты по рекам Припять и Уж были разработаны во исполнение Указа президента Украины №512 от 10 июля 2019 года "О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы".

"Развитие новых форм посещения Зоны отчуждения были инициированы туристическими операторами в связи с ростом количества посетителей за прошедшие 5 лет почти в 10 раз. Кроме того, водные маршруты дают возможность увидеть другую сторону Зоны отчуждения - ее природу", - говорится в сообщении.

Все маршруты проверены дозиметристами и являются безопасными для посетителей. Все поездки должны осуществляться с соблюдением требований Закона Украины "О правовой режим территории, подвергшейся радиоактивной загрязненности вследствие Чернобыльской катастрофы" и "Правил радиационной безопасности при проведении работ в зоне отчуждения и зоне безусловного (обязательного) отселения".

Напомним, что ранее сериал Чернобыль привлек в Литву большое число туристов.

Также сообщалось, что в Украине снимут собственный фильм о Чернобыле.

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Источник: korrespondent.net

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