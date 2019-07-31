На Аляске погибли три туриста из Германии

В американском штате Аляска у ледника Вальдес найдены тела трех погибших туристов из Германии. Об этом сообщило местное издание Anchorage Daily News со ссылкой на местные власти в среду, 31 июля.
Следователи предполагают, что перед смертью туристы находились на надувном каноэ. Они были в спасательных жилетах. Причина смерти пока не установлена, но указаний на насильственную смерть нет.
"Если их выбросило из лодки из-за отколовшегося куска льда, они оказались в очень холодной воде", – сказала Пирс, отметив, что очень опасно приближаться к ледникам.
Озеро у ледника Вальдес летом является популярным местом для каякеров и любителей пикников, а также для катания на беговых лыжах, снегоходах и пешего туризма зимой.
Ранее на Аляске самолет врезался в гору вблизи населенного пункта Муз Пасс. Тогда погибли три человека и еще один получил серьезные травмы.
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Источник: korrespondent.net
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