Лента RSS
Подписаться на ленту
31 июля 2019, среда, 22:32
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,27
31. 07. 2019

В Мариуполе из грузовых поездов украли уголь на миллион гривен

В Мариуполе правоохранители задержали шестерых злоумышленников, которые похищали уголь из грузовых поездов и нанесли предприятию ущерб на сумму около 1 млн гривен. Об этом сообщает управление Нацполиции в Донецкой области в среду, 31 июля.

Подозреваемые похищали из вагонов кокс. На грузовых автомобилях похищенное перевозили на склад, где хранили до момента реализации.

"На охраняемую территорию злоумышленники проникали беспрепятственно, имея коррупционную связь с руководителем подразделения охраны", – говорится в сообщении.

В состав группировки входили пятеро жителей Волновахского района и руководитель подразделения по обеспечению сохранности имущества предприятия.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже и злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч.5 ст. 185, ч.2 ст.364 УК Украины).

Уголовное производство с обвинительными актами направлено в суд. На квартиру 27-летнего организатора незаконного "бизнеса" наложен арест.

Cмотрите фотогалерею: В Мариуполе из грузовых поездов украли уголь на миллион гривен

Ранее СБУ задержала руководителя Днепровского отряда военизированной охраны Укрзализныцы. Его подозревали в вымогательстве 400 тыс. гривен взятки, краже угля, горюче-смазочных материалов и металла из вагонов.

Также сообщалось, что в Днепропетровской области поезд сошел с рельсов из-за кражи.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Чем ты занимался сегодня, любимый?
- Ездил справку для универа делать, потом к родителям заехал, отдал папе тот диск, про который тебе говорил, потом на работу.
- А я думала, ты по мне скучал.
- Прости, я все время забываю правильный ответ.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.