ТВ-война. Зачем Украине русскоязычный канал

Еще во время предвыборной кампании Владимир Зеленский заявлял, что хочет создать в Украине русскоязычный телевизионный канал для противостояния России в информационной войне.

Теперь идею создания такого канала подтвердили в офисе президента Зеленского.

Такой канал нужен, чтобы Украина могла бороться как за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, так и за умы россиян на территории России, объясняет заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Корреспондент.net собрал подробности о новом проекте.

Уже один канал есть

“У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру”, – говорит Тимошенко.

По его словам, в команде президента Владимира Зеленского хотят, чтобы это все-таки был государственный канал. “Но мы договариваемся с частными каналами о передаче прав на использование их самого классного контента”, – отметил замглавы офиса президента.

При этом в Украине уже есть государственный канал иновещания UA.TV. Это отдельный государственный телеканал иновещания, который вещает на европейские страны, на арабские страны, на Дальнем Востоке, в США и в Канаде.

“Что касается русского языка, то я считаю, что подход, который мы применили абсолютно адекватен. Сегодня телеканал иновещания UA.TV, который является частью мультимедийной платформы иновещания, уже благодаря нашим разрешениям вещает на границе с Крымом и вдоль линии разграничения”, – говорит членНационального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

Сейчас контент телеканала UATV в основном информационно-новостной. Однако, на новом русскоязычном канале его планируют расширить и контент будет более развлекательным. Могут быть даже сериалы и ток-шоу.

Реакция в России

Планы Украины создать международный русскоязычный канал на фоне ограничения возможностей по использованию русского языка внутри страны – это безумие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

“То есть, чтобы убедить людей, отстаивающих право говорить по-русски в Украине, в том, что они неправы, Киев создаст русскоязычный канал, – отметила она. – Это же надо додуматься: выделять средства для «покрытия» русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский, в соответствии с новым законом о языке, разрешен только для частного общения и религиозных обрядов!”, - отметила Захарова.

Поборемся за русский язык?

Ранее американский историк Тимоти Снайдер, автор нескольких книг по истории Восточной Европы и, в частности, Украины, предложил создать украинский Институт русского языка, чтобы лишить Кремль возможности использовать языковой вопрос в борьбе против Украины.

Известный историк отмечал, что без изменения статуса украинского языка как единственного государственного языка, можно поддерживать русский для влияния на мнение русскоязычной аудитории повсюду.

Эксперт Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко считает, что Украина должна развивать вещание на русском языке для русскоязычных граждан, которые живут не только на оккупированных территориях.

“Все зависит от того, каким будет этот канал. Сегодня есть иновещание и несколько ресурсов на русском, но то, что Украина может и должна развивать вещание для частей страны, которая временно оккупирована, но и для русскоязычных граждан в других государствах, это неплохая идея”, – говорит Тищенко.

Концепция канала и вещания на русском языке, по ее словам, не должна ограничиваться только общественно-политическими темами.

Конкуренция большая

Сейчас на Донбассе вещает российское радио и телевидение.

«На Донбассе живут точно такие же украинцы, как и везде в стране. У нас президент частично стал президентом благодаря медийной продукции, и то, что он стал президентом – это последствия медийной информационной спецоперации. Те, кто пришли в министерство информационной политики пять лет назад, по результатам парламентских выборов в стране, мы видим, что они не справились со своими задачами, информационная политика в стране была провальная», – отмечает политолог Сергей Пархоменко.

Россия, по его словам, будет критиковать любую информационную инициативу Украины, поскольку видит в этом угрозу для своей пропаганды.

Источник: korrespondent.net