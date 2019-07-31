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31. 07. 2019

Омбудсмена Денисову вызвали на допрос в ГПУ

Уполномоченную по правам человека Людмилу Денисову вызвали на допрос в Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины. Об этом сообщил адвокат омбудсмена Андрей Тарасов, передает Громадское в среду, 31 июля.

"Она получила повестку о вызове в Управление специальных расследований Генпрокуратуры для проведения следственных действий в качестве свидетеля", - отметил Тарасов.

Согласно предположениям адвоката, ГПУ вероятно хочет допросить Денисову по делу Окружного административного суда Киева. В то же время, на сайте Генпрокуратуры пока нет информации о вызове Денисовой на допрос.

Ранее Генпрокуратура вызвала главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка и еще троих судей для вручения подозрения и допроса по делу о вмешательстве в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей и ряда других ведомств.

Напомним, что 26 июля Национальное антикоррупционное бюро обнародовало записи разговоров якобы судей Окружного административного суда Киева, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.

На записях, по данным следствия, фигурируют, в частности, глава суда Павел Вовк, судьи Евгений Аблов, Богдан Санин, Игорь Погрибниченко, Алексей Огурцов, Павел Григорович, члены Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Остапец и Николай Сирош, адвокат Александр Кротюк, нардеп Сергей Кивалов и его помощница Антонина Славицкая.

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Источник: korrespondent.net

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