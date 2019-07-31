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31. 07. 2019

Советник Трампа о Кличко: Он луч света в темноте

При городском главе Виталии Кличко Киев стал лучше, чем когда бы то ни было. Такое мнение высказал советник президента США Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани на своей странице в Twitter в среду, 31 июля.

Руди Джулиани поделился своими впечатлениями от встречи с Виталием Кличко в Нью-Йорке.

"Мэр Виталий Кличко был великим чемпионом в супертяжелом весе и является настоящим патриотом Украины. Город Киев никогда не был лучше. Он - яркий свет, сияющий в окружающей темноте", - написал Джулиани и прикрепил фото с киевским городским главой.

При этом, остается загадкой, бывал ли Джулиани в Киеве до начала или во время правления Кличко.

Mayor Vitaly Klitchko was a great heavyweight champion and is a real patriot of Ukraine. The city of Kiev has never been better. He is a bright light shining in relative darkness. pic.twitter.com/PIN9jfAzb4

— Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) 31 июля 2019 г.
 

Напомним, Офис президента обратился в Кабмин с просьбой внести представление на увольнение главы КГГА Кличко. Правительство рассмотрит данный вопрос на ближайшем заседании. В ОП утверждают, что Кличко утратил контроль над городом и Киевсоветом и должен договариваться со "смотрящими".

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Источник: korrespondent.net

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