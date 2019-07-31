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31. 07. 2019

Нападение на кандидатов в нардепы квалифицировали как хулиганство - полиция

Действия представителей праворадикальной организации Традиция и порядок на пресс-конференции кандидатов в народные депутаты самовыдвиженца Андрея Аксенова и кандидата от Европейской солидарности Сергея Кошукова следователи столичной полиции квалифицировали как хулиганство. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева в среду, 31 июля.

За совершение правонарушения по статье о хулиганстве предусмотрено до четырех лет лишения свободы. Правоохранители опросили свидетелей и очевидцев инцидента.

"Двух правонарушителей доставили в управление полиции, где они предоставили объяснение. Также сотрудники уголовного розыска изъяли записи с камер видеонаблюдения", - сказано в сообщении.

Напомним, что 30 июля во время пресс-конференции Аксенова и Кошукова молодые люди вломились в аудиторию и с криками "позор!" и "прочь сепаратиста Аксенова!" начали забрасывать кандидатов яйцами.

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Источник: korrespondent.net

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