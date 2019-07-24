Быстро и бесплатно. Какие сервисы для управления проектами доступны белорусам

Программы для управления задачами и проектами позволяют повысить эффективность бизнеса и качество работы сотрудников, однако чаще всего требуют затрат. Но есть и приятные исключения: мы собрали 6 функциональных и достойных приложений, которыми можно пользоваться бесплатно.

Битрикс24

Эта платформа представляет собой полный комплект инструментов для ведения бизнеса. Она включает в себя CRM, систему управления задачами и проектами, контакт-центр, конструктор сайтов и многое другое. Имеется русская версия программы. Помимо постановки задач и контроля за их выполнением, наиболее полезными функциями для ведения проектов в Битрикс24 будут чаты с возможностью видеозвонков, совместный календарь, диск и редактирование документов по рабочему проекту. По сути, можно выстроить целиком командную работу в онлайн. Причем, в проект можно приглашать сторонних подрядчиков и вести с ними работу прямо в своем Битрикс24, не требуя, чтобы они подключали систему себе на устройства.

Задачами можно управлять несколькими способами – через канбан, диаграмму Ганта или список. К задачам имеется возможность сразу добавлять чек-листы. Если задача регулярная – задается периодичность ее повторения или она сохраняется как шаблон. – Битрикс24 позволяет также контролировать рабочее время сотрудников, потраченное на выполнение задачи и рассчитывать оплату на основании часовой ставки. В мобильном приложении задачи можно добавлять в 1 клик как в to-do-list.

Бесплатная версия Битрикс24 обладает широким функционалом, включающим в себя постановку задач, распределение ответственных, дедлайнов, сбор статистики об эффективности работы сотрудников и многое другое. К ней можно подключать до 12 пользователей без ограничений по времени и пользоваться доступом к облачному хранилищу объемом до 5 ГБ. Также есть возможность бесплатно протестировать все возможности системы на максимальном тарифе с неограниченным количеством пользователей в течение 30 дней. Стоимость первого платного тарифа на 25 пользователей – 29 рублей в месяц.

Asana

Приложение представляет собой сервис-напоминалку о поставленных задачах с возможностью использования в командной работе. Asana умеет разбивать проекты на разделы и подписки, а через специальную панель инструментов показывает, какая часть проекта уже завершена. С ее помощью можно добавлять и закрывать задачи точно так же, как это делают многие другие похожие приложения. Вместе с тем, в ней есть инструменты для совместной работы, такие как постановка задач другим сотрудникам, групповой календарь и командный чат.

Asana часто выбирают небольшие либо начинающие команды. Он позволяет быстро навести порядок в задачах, сплотить коллектив вокруг простого, но эффективного инструмента коммуникации, который позволяет отказаться от электронной почты и будет время от времени напоминать о приближающихся дедлайнах. Но с его помощью не получится вести работу с ресурсами, собирать затраты и выставлять счета. Как только бизнес серьезно вырастет – скорее всего захочется найти что-то более функциональное.

Бесплатный тарифный план Asana позволяет запускать неограниченное количество проектов, но количество пользователей в нем ограничено 15. Минимальный платный тариф просит по $9,9 с человека. К сожалению, русскоязычной версии программы не существует, и работает она только как сервис по подписке – то есть на свой сервер установить ее не получится.

Trello

Сервис представляет собой постановщик задач для совместной работы, управление проектами в котором осуществляется с помощью карточек-стикеров. Визуально интерфейс программы выглядит как доска, на которую развешиваются стикеры с задачами. Каждая группа стикеров может показывать состояние проекта. Возможно создание нескольких досок (проектов). Причем можно настроить программу таким образом, чтобы появилась возможность видеть несколько проектов одновременно и их состояние. Есть русскоязычная версия.

Карточки обладают достаточно большим функционалом. Через них можно создавать обсуждения, осуществлять загрузку файлов и данных. В них же задаются дедлайны и назначаются исполнители. Внутри каждой карточки доступно создание, своего отдельного чата. Подписка на обновления позволяет подписаться как на доску целиком, так и на список карточек либо на одну конкретную карточку. Такой подход позволяет разбивать задачу на более мелкие действия и контролировать выполнение задачи поэтапно.

Как и Asana, Trello бесплатен для команд численностью до 15 человек. При этом, количество досок ограничено 10. А вот одиночные пользователи могут по-прежнему создавать для себя любое число досок. К сожалению, количество интеграций со сторонними приложениями в бесплатной версии ограничено. Минимальный платный тариф, снимающий подобные неудобства, стоит по $9,99 на 1 человека.

Мегаплан

Весьма популярная в Беларуси система для управления бизнесом. В ней упор делается на продвинутой системе постановки и контроля задач сотрудникам. Она состоит из модулей для совместной работы и ведения продаж по принципам CRM. Здесь также поддерживается работа с базой данных клиентов и имеется модуль учета сделок. Поддержка русского языка присутствует.

Рабочий стол, карточки задач и клиентов в Мегаплане имеют блочную структуру. Причем вид и расположение блоков на странице каждый пользователь может настроить индивидуально. Для просмотра задач в проекте можно выбрать 1 из 4 вариантов списков: простой список, иерархический, три колонки или диаграмму Ганта. Инструменты совместной работы позволяют назначать статусы доступа в достаточно гибком диапазоне, не ограничиваясь лишь отношениями «руководитель» - «исполнитель». Так, здесь можно назначать в том числе соисполнителей, внештатных сотрудников и клиентов с гостевым доступом.

К недостаткам Мегаплана относится недостаточно сильная его оптимизация. Из-за чего он может подтормаживать даже на мощных компьютерах. Демо-версия программы с полным функционалом доступна лишь на 14 дней, после чего можно перейти на бесплатную CRM с ограничением до 10 пользователей, 2 проектов, 50 задач и не более 20 Гб в облаке. Далее можно перейти на платную версию программы, в которой цены начинаются от 6,3 белорусских рублей на человека.

Wrike

Как и многие другие приложения для управления проектами, Wrike позволяет создавать задачи, группировать их по проектам и отслеживать ход их выполнения. Wrike обладает весьма продвинутым функционалом для совместной работы. Он позволяет устанавливать напоминания и логировать время выполнения задач. С его помощью можно создавать командные графики и отчеты по проектам, разбивать пользователей на группы и раздавать разные уровни доступа.

Сюда можно загружать документы практически любого типа и предоставлять сотрудникам возможность их совестного редактирования. Система поддерживает множество интеграций с другими приложениями. Имеется русскоязычный интерфейс.

От своих конкурентов Wrike отличается минималистичным дизайном. Бесплатный тариф сервиса рассчитан максимум на 5 пользователей. Существенным плюсом данной системы является весьма богатый функционал. А вот широкое распространение данного сервиса в наших широтах сдерживается его относительной дороговизной – самый дешевый платный тариф просит за обслуживание 1 пользователя 9,8$ в месяц.

TMetric

Данный сервис может быть полезен тем, кто работает на почасовой оплате. TMetric занимается учетом рабочего времени. В нем имеется собственная минималистичная система управления задачами, которую можно использовать как инструмент для управления простыми проектами. Для реализации сложных проектов он не подойдет. Приятная новость: он поддерживает интеграцию с более мощными специализированными сервисами вроде Битрикс24 или Trello, поэтому если очень понравилось в нем работать – можно использовать и его тоже.

TMetric позволяет редактировать задачи и рабочее время без использования клавиатуры. Он создает детальные отчеты о рабочем времени, затраченном на проекты, задачи и клиентов. А также сам формирует отчеты о деньгах, подлежащих к выплате в соответствии с выставленными расценками на задачи и проекты. Их потом можно выгрузить в доступном для всех формате. Отдельно радует простота переключения между задачами и система тэгов, по которым легко находить нужный проект.

Бесплатный тариф TMetric ограничен 5 пользователями, что может быть актуально для фрилансеров или малых команд. Цены за более вместительные версии сервиса начинаются от 4$ на 1 человека в месяц. Поддержка русского языка отсутствует.