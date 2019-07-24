LG представляет линейку NanoCell телевизоров 2019 года

Компания LG Electronics представляет на российском рынке новую серию NanoCell телевизоров, которые предложат улучшенное качество изображения и звука с применением технологий искусственного интеллекта благодаря передовому интеллектуальному процессору второго поколения α (Alpha) 7 Gen 2 и технологии глубинного обучения.

Новый процессор α7 2-го поколения с искусственным интеллектом, построенный на тенологии глубинного обучения создает уникальное детализированное изображение и потрясающий звук, которые оптимизируются в зависимости от входящего контента. Процессор усилит динамику и детализацию в спортивных передачах, акустику звуковых эффектов. Телевизор самостоятельно подстроит яркость экрана в зависимости от освещения комнаты, а звук будет направлен на того, кто смотрит телевизор.

Модели NanoCell, самые передовые жидкокристаллические телевизоры компании, обеспечивают превосходное качество и живость изображения, точную цветопередачу и более широкий угол обзора — всё это в корпусе с изящным дизайном и ультратонкими рамками. Чистые цвета в диапазоне RGB — залог реалистичного качества изображения. Технология NanoCell использует наночастицы, которые очищают цвета, отфильтровывая тусклые цвета и усиливая чистоту диапазона RGB. Раздельное управление фоновой подсветкой делает изображение более детализированным, а черный цвет — еще более глубоким.

Отдельные модели NanoCell телевизоров 2019 года поддерживают стандарт HDMI 2.1 для просмотра контента с разрешением 4К со скоростью в 120 кадров в секунду, а также предлагают высокую скорость передачи кадров 4K (4K HFR), автоматический режим низкой задержки (ALLM), вариативную частоту обновления (VRR) и улучшенный реверсивный звуковой канал (eARC).

Более того, телевизоры LG 2019 года могут самостоятельно подобрать контент, совместимый с Dolby Vision, для получения HDR превосходного качества даже в условиях яркого освещения. Процессор α7 Gen 2 также осуществляет тонкую настройку звука и акустики в соответствии с типом контента, в результате чего концерт будет звучать объемно, а спецэффекты в экшн фильме усилятся. В дополнение к регулировке звуковых настроек, осуществляемой искусственным интеллектом в зависимости от ситуации, пользователи при желании могут выполнять ручную настройку. Флагманские телевизоры LG оснащены технологиями Dolby Vision для превосходного качества HDR и Dolby Atmos для реалистичного звука с эффектом погружения.

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Умные телевизоры LG 2019 года поддерживают технологию обработки естесственного языка. Это направление, которое находится на стыке искусственного интеллекта и математической лингвистики. Цель технологии – обрабатывать и понимать естественный язык для перевода текста и ответов на вопросы. OLED-телевизоры LG понимают человеческую речь, и более того - могут давать ответы на контекстные запросы. Теперь можно искать фильм по режиссеру или актеру внутри жанра или тематики, а во время фильма можно узнать о съемочной группе, дате создания фильма, об актере и что-то еще, что может заинтересовать.

«LG предлагает потребителям различные телевизионные технологии, в частности модели NanoCell, которые удачно дополняют широкую линейку интеллектуальных телевизоров компании, » - подчеркнул г-н Иль Хван Ли, Президент LG Electronics в России и странах СНГ.