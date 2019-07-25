Впервые в мире: Bosch и Daimler получили разрешение на технологию парковки без участия водителя

Bosch и Daimler покорили важный рубеж на пути к автономному вождению: две компании получили разрешение от соответствующих властей Баден-Вюртенберга на совместно разработанную автоматизированную систему, представленную на парковке музея Mercedes-Benz в Штутгарте. Доступ к системе осуществляется через мобильное приложение и не требует присутствия водителя в машине. Эта полностью автоматизированная технология является первой в мире функцией парковки SAE Level 4[1], не требующей участия водителя, она официально допущена для повседневного использования.

«Решение, принятое властями, доказывает, что такая инновация, как автоматизированная система парковки, возможна в Германии», – отмечает доктор Маркус Хейн, член правления компании Robert Bosch GmbH. «Автономное вождение и парковка – важные составляющие мобильности в будущем. Автоматизированная система парковки наглядно демонстрирует, какого прогресса мы уже достигли на этом пути развития».

«Одобрение властей Баден-Вюртенберга может стать примером для последующих согласований парковочных сервисов по всему миру», – говорит доктор Майкл Хафнер, глава департамента автомобильных технологий и автоматизированного управления в компании Daimler. «Будучи пионером в автономном вождении, наш проект прокладывает путь к массовому производству систем автоматизированной парковки в будущем».

Осторожность не помешает: два партнёра с общими целями

С самого начала безопасность автоматизированной системы парковки являлась главным приоритетом для Bosch и Daimler. Поскольку на тот момент еще не было получено официальное разрешение на функцию автономного вождения без участия водителя, местные власти – региональный административный орган Штутгарта и государственное министерство транспорта Баден-Вюртемберга – с самого начала наблюдали за ходом проекта вместе с экспертами немецкого органа по сертификации TÜV Rheinland. Их целью было оценить безопасность технологии автоматизированной и гаражной парковки.

В результате возникла комплексная концепция безопасности с соответствующими критериями испытаний и утверждения, которые могут применяться за рамками этого пилотного проекта. В концепции разработчики определили, что автономное транспортное средство обнаруживает пешеходов и другие автомобили на своем пути и гарантированно останавливается, когда встречает препятствие. Они также наладили безопасную связь между всеми компонентами системы и приняли меры по обеспечению безусловной активации парковочного маневра.

Технологии парковки без водителя

Заезжайте в гараж, покиньте машину и одним прикосновением к экрану смартфона отправьте автомобиль на парковочное место – автоматизированная система парковки не нуждается в водителе. Как только водитель покидает парковку и отправляется по своим делам, машина двигается в назначенное место и паркуется самостоятельно. Аналогичным образом позже автомобиль возвращается в пункт посадки. Этот процесс основан на взаимодействии между интеллектуальной инфраструктурой парковки, поставляемой Bosch, и автомобильной техникой Mercedes-Benz. Датчики Bosch, установленные в гараже, контролируют коридор движения автомобиля и его окрестности, предоставляя всю необходимую для управления транспортным средством информацию. Технология в автомобиле преобразует команды инфраструктуры в маневры. Таким образом автомобиль может двигаться вверх и вниз между уровнями парковки. Если датчики инфраструктуры обнаруживают препятствие, автомобиль немедленно останавливается.

Этапы проекта

Bosch и Daimler начали разработку полностью автоматизированной системы парковки без участия водителя в 2015 году, а летом 2017 года их пилотная версия достигла важного этапа на стоянке музея Mercedes-Benz в Штутгарте: впервые автоматизированная парковка была представлена широкой публике в реальных условиях. За премьерой последовал период интенсивного тестирования и запуска. Начиная с 2018 года посетители музея могли вживую познакомиться с сервисом автономной парковки в сопровождении обученного персонала и поделиться своим опытом. Один из аспектов пилотного проекта включал тестирование концепции освещения транспортных средств. Бирюзовое освещение указывает, что транспортное средство находится в автономном режиме движения, и информирует других участников дорожного движения, что транспортное средство движется без управления водителем. Результаты этих испытаний отражены в недавно опубликованном стандарте SAE 3134. Согласование со стороны властей является еще одной важной вехой для Bosch и Daimler: вскоре заинтересованные стороны смогут на регулярной основе тестировать инновационный сервис автоматизированной парковки в гараже при музее Mercedes-Benz без дополнительного присмотра со стороны человека за рулём.