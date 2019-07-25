LG представляет экологичный холодильник DoorCooling+

Мировой лидер в области производства бытовой техники – компания LG – постоянно учитывает запросы потребителей, что всегда помогает отвечать ожиданиям клиента. Последние решения при создании новой линейки продуктов – это уменьшение энергопотребления, а также увеличение полезного объема моделей холодильника за счет применения инновационных технологий. А в силу экологической осознанности, когда про глобальное потепление и количество мусора знают все и это начинает напрямую сказываться на жизни людей по всей планете, такое отношение компании к технологичным разработкам – лучшее начало.

Сегодня существует масса способов сделать свой образ жизни более экологичным и главное в этом процессе – начать с себя.

Не обязательно ехать добровольцем на край земли, чтобы помочь спасти планету. Ведь как много мы можем сделать для защиты окружающей среды, не покидая собственного дома.

Давайте разберемся на примере высокоэкологичного холодильника DoorCooling и приведем несколько практических советов для сохранения окружающей среды.

Выкидывать как можно меньше

На производство еды тратятся ресурсы: вода, удобрения, бензин для техники и т.д. Каждое яблоко в вашем холодильнике несет на себе печать этих расходов. Поэтому, чем меньше вы выкидываете еды, тем меньше в итоге напрасно потраченных ресурсов.

Холодильник DoorCooling сохраняет еду максимально долго. Система Linear Cooling обеспечивает автоматический контроль температуры во всей камере холодильного отделения, не позволяя ей отклоняться больше, чем на ±0,5°C. Равномерное, а также быстрое охлаждение также поддерживается за счёт технологии DoorCooling+: холодный воздух подаётся из верхней части холодильника, что обеспечивает охлаждение даже таких обычно труднодоступных для этого мест, как дверные корзины. Это значительно уменьшает перепад температур между дверью и внутренним пространством холодильной камеры и помогает сохранить продукты свежими еще дольше.

Крышка Moist Balance Crisper имеет ячеистую структуру: конденсат накапливается в сотах, предотвращая попадание капель на продукты. В то же время вода медленно испаряется, создавая оптимальную влажность.

Тратить меньше электричества

Для производства электричества нужно огромное количество сырья. В случае тепловых электростанций это и уголь, и газ, и продукты из нефти. Опять же не стоит забывать о тратах воды и топлива для транспорта. Получается, чем меньше электричества мы тратим, тем экологичнее.

В LG DoorCooling встроен Инверторный Линейный Компрессор, он имеет решающее значение в поддержании высокой производительности представленной модели, работает на 32% эффективнее, чем обычный поршневой компрессор LG.

Сочетание этой и нескольких других функций значительно снижает потребление энергии, а значит позволяет потребителям экономить на счетах за электроэнергию.

Холодильники с технологией LG Total No Frost больше не требуют разморозки морозильной камеры благодаря принудительному обдуву холодным воздухом. Что помогает при сохранении электроэнергии, чем больше льда в холодильнике, тем больше энергии расходуется.

Использовать вещи как можно дольше

Каждый день человечество выкидывает тонны вещей. Все это превращается в горы мусора на полигонах и мусорные острова в океане. Поэтому, чем дольше вы используете вещь, тем лучше для окружающей среды.

Холодильники LG славятся своей надежностью, и DoorCooling тому пример

Благодаря таким функциям как SmartDiagnosis, которая помогает обнаруживать поломки холодильника и инверторному линейному компрессору. Инверторный Линейный компрессор LG также повышает надёжность и долговечность холодильника с нижней морозильной камерой. Тщательно проведённые тестирования показали, что холодильник лучше сопротивляется износу при ежедневном использовании, а также издаёт на 25% меньше шума. Дополнительные исследования оценивают средний срок службы основной технологии холодильника примерно в 20 лет.

Поэтому можно с большой вероятностью сказать, что этого холодильник вам прослужит долго. Более того, на Инверторный Линейный Компрессор LG дает гарантию 10 лет. Так что даже в случае поломки, вам быстро все починят и холодильник продолжит работать как ни в чем ни бывало.

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