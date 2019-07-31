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31. 07. 2019

Кредитный центр банка ВТБ (Беларусь) открылся в Глуске

Кредитный центр банка ВТБ (Беларусь) открылся в городе Глуске по адресу: ул. Кирова, 10.

 Расширение сети позволит жителям районного центра и небольших близлежащих населенных пунктов воспользоваться банковскими услугами и получить профессиональную консультацию. Специалисты банка помогут в минимальные сроки подобрать и оформить оптимальный вариант кредита. 

В Кредитных центрах ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) можно оформить потребительский кредит наличными на сумму до 15 000 белорусских рублей или получить международную платежную карточку с возможностью установить по ней кредитный лимит на сумму 5 000 белорусских рублей. 

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