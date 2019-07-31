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31. 07. 2019

К сети партнеров карты рассрочки «Черепаха» банка ВТБ (Беларусь) присоединилась «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко»

Приобрести товары в рассрочку по карте «Черепаха» банка ВТБ (Беларусь) теперь можно и в магазинах «Марко». Срок рассрочки составит 3 месяца.

При совершении покупок в магазинах-партнерах банка с использованием карты «Черепаха» оплата производиться на условиях рассрочки платежей, а процентная ставка составляет всего 0,0001% годовых.

Оформить карту рассрочки можно во всех офисах и удаленных рабочих местах банка, предоставив только паспорт. Плата за оформление карты не взимается.

 

 

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