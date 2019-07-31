Как белорусские корпорации работают с Big Data, и как им помогают стартапы? Итоги Datathon - 2019

С 17 по 21 июля Imaguru был наполнен разработчиками, бизнес-аналитиками, дизайнерами, маркетологами, стартапами, и всеми не равнодушными к Big Data и Data Science (а это 120+ человек!). Для чего? Поучаствовать в крутом проекте Datathon, принять вызов компаний-партнёров и доказать, что невозможное - возможно. 15+ команд работали над задачами Fintech, Legal и E-commerce трека.

Организатором Datathon’a выступил Imaguru Startup HUB. Для корпораций, которые хотят развивать инновации, в Imaguru есть программа Co-Creation LAB.

- “Для наших компаний-клиентов мы определяем задачу, требующую решения, а дальше подбираем команды, которые смогут эту задачу решить. Для выбора лучших команд проводится хакатон, после которого победители продолжают развивать свои решения с помощью менторов и экспертов Imaguru и менторов от корпораций. Впоследствии компании могут выкупить стартап, либо внедрить разработанный продукт. Таким образом, Imaguru с помощью программы Co-Creation LAB помогает компаниям разрабатывать и внедрять инновационные продукты и решения.” - рассказала Анастасия Маркварде, COO Imaguru Startup HUB.

”Перед Datathon все участники прошли двухдневный курс Дизайн Мышления (Design Thinking), который помог участникам взглянуть на задачу с помощью творческого подхода, командной работы и ориентации на человека. Обычно Imaguru проводит курс Дизайн Мышления для компаний и больших корпораций, а в случае Datathon’а такие мастер-классы были хорошим способом познакомить команды с задачами и ожидаемыми результатами.” - добавляет Head of Events, Анастасия Хоменкова.

Партнером Fintech-трека уже второй раз выступил Белорусский народный банк. Задача на Datathon от БНБ-Банка предполагала, что участники предложат прототип, который бы позволял прогнозировать жизненный цикл кредита на автомобиль, располагая вводными данными кредитополучателе и условиях кредитования.

- “Мы считаем Datathon ярмаркой потенциала. Поэтому для банка ключевыми параметрами оценки команд стали ценность предлагаемого решения для бизнеса и возможность доработки прототипа до внедрения. Так, в минувшем году после Datathon банк продолжил работу с двумя командами-лидерами в рамках договоров возмездного оказания услуг. И в этот раз, на наш взгляд, достойное решение банковской задачи было предложено двумя командами. Участие в подобном хакатоне стало для нас доброй и ценной традицией, которую мы обязательно продолжим.” - комментирует Лаша Акубардия, заместитель генерального директора ОАО «БНБ-Банк».

Задача партнера Legal трека заключалась в создании интегрированной базы данных, включающей в себя решения, рекомендации и предписания антимонопольного органа с «подтягиванием» в базу новостных ссылок и обсуждений по новостям, связанным с рассматриваемыми антимонопольным органом делами. База должна была включать в себя материалы по России и Беларуси.

- “Задача оказалась весьма непростой для реализации. Несмотря на это, мы остались очень довольны результатом и опытом взаимодействия с командами. Ребята четко знали, какие вопросы нам нужно задать, чтобы «прощупать» нашу боль и дать подходящее решение. Как результат, то решение, которое удалось получить команде-победителю нашего трека – Friday, действительно впечатляющее для такого короткого срока, так как оно даже выглядит в точности, как нам представлялось. И что немаловажно, это именно рабочий прототип, а не проработка на уровне возможной будущей реализации. Мы сможем использовать эти наработки и немного качественного legal tech’a войдет в нашу повседневную рутину.” - поделилась Надежда Хаданович, руководитель направления информационных технологий и интеллектуальной собственности Адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и партнёры».

Menu.by, партнёры E-commerce трека, поставили задачу перед участниками Datathon - найти оптимальное решение для внедрения рекомендательной системы блюд клиентам на основе истории их заказов с помощью машинного обучения.

- “Идеальным исходом работы на Datathon для Menu.by можно считать успешное внедрение предложенных командами решений. Еще раз поздравляю команду победителей и надеюсь на наше дальнейшее плодотворное сотрудничество и активную обратную связь по нашему общему проекту. Так же, отдельная благодарность Imaguru за организацию и возможности, для нас участие в таких мероприятиях - большой шаг вперед.” - делится Ануш Нерсисян, директор Menu.by, наш партнер E-commerce трека.

И, конечно же, Datathon не прошел без наших экспертов и менторов, наших Data Scientists из IndataLabs и Synesis. Уже 3 года подряд они, благодаря своему огромному опыту и экспертизе, помогают нашим участникам приблизиться к решению задач и стать круче.