В Климовичах пьяный водитель сбил 7-летнего мальчика и скрылся

В Климовичах сотрудники ГАИ задержали 36-летнего водителя, который сбил на обочине семилетнего мальчика на велосипеде и скрылся с места ДТП. Мужчина был пьян.

По информации ГАИ Могилевской области, происшествие случилось в третьем часу дня 29 июня на улице Волкова в Климовичах. Водитель автомобиля ВАЗ съехал на обочину и сбил семилетнего мальчика, который в тот момент стоял там с велосипедом. Ребенка с различными травмами (перелом костей таза, ушибы грудной клетки и легкого, гемопневмоторакс слева) увезли в больницу, мужчина убежал, бросив свой автомобиль.

В восемь часов вечера сотрудники ГАИ задержали водителя. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.