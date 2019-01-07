В Климовичах пьяный водитель сбил 7-летнего мальчика и скрылся

В Климовичах сотрудники ГАИ задержали 36-летнего водителя, который сбил на обочине семилетнего мальчика на велосипеде и скрылся с места ДТП. Мужчина был пьян.
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новость
В Климовичах сотрудники ГАИ задержали 36-летнего водителя, который сбил на обочине семилетнего мальчика на велосипеде и скрылся с места ДТП. Мужчина был пьян.
- Здравствуйте. Я по объявлению о работе.
- Нам нужен человек, который не будет задавать лишних вопросов.
- В смысле?
- До свидания.