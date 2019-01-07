Лента RSS
Подписаться на ленту
01 июля 2019, понедельник, 13:52
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,33
01. 07. 2019

В Климовичах пьяный водитель сбил 7-летнего мальчика и скрылся

Источник фото: УВД Могилевского облисполкома

В Климовичах сотрудники ГАИ задержали 36-летнего водителя, который сбил на обочине семилетнего мальчика на велосипеде и скрылся с места ДТП. Мужчина был пьян.

По информации ГАИ Могилевской области, происшествие случилось в третьем часу дня 29 июня на улице Волкова в Климовичах. Водитель автомобиля ВАЗ съехал на обочину и сбил семилетнего мальчика, который в тот момент стоял там с велосипедом. Ребенка с различными травмами (перелом костей таза, ушибы грудной клетки и легкого, гемопневмоторакс слева) увезли в больницу, мужчина убежал, бросив свой автомобиль.
 
В восемь часов вечера сотрудники ГАИ задержали водителя. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.
 

Это Интересно
Происшествия
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Здравствуйте. Я по объявлению о работе.
- Нам нужен человек, который не будет задавать лишних вопросов.
- В смысле?
- До свидания.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.