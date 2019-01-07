Неделя началась с подорожания доллара

Первые на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже начались с роста курса доллара США. Евро немного подешевел, а стоимость российского рубля стоит на месте.

смотрите также Перед выходными доллар замер, евро продолжает дорожать По данным БВФБ, в понедельник, 1 июля, курс доллара в Беларуси увеличился на 0,04% до 2,0442 рубля. Евро по отношению к белорусскому рублю подешевел на 0,44% и составил 2,3149 рубля. Курс российского рубля остался без изменений. Сейчас за 100 российских рублей дают 3,2387 белорусского. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby