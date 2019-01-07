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01. 07. 2019

Неделя началась с подорожания доллара

Первые на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже начались с роста курса доллара США. Евро немного подешевел, а стоимость российского рубля стоит на месте.

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По данным БВФБ, в понедельник, 1 июля, курс доллара в Беларуси увеличился на 0,04% до 2,0442 рубля.
 
Евро по отношению к белорусскому рублю подешевел на 0,44% и составил 2,3149 рубля.
 
Курс российского рубля остался без изменений. Сейчас за 100 российских рублей дают 3,2387 белорусского.

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