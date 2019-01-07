Неделя началась с подорожания доллара

Первые на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже начались с роста курса доллара США. Евро немного подешевел, а стоимость российского рубля стоит на месте.
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Первые на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже начались с роста курса доллара США. Евро немного подешевел, а стоимость российского рубля стоит на месте.
- Здравствуйте. Я по объявлению о работе.
- Нам нужен человек, который не будет задавать лишних вопросов.
- В смысле?
- До свидания.