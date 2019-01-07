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01. 07. 2019

Жителя Минска будут судить за изготовление детской порнографии

Источник фото: Следственный комитет

В Минске будут судить руководителя отдела одной из столичных организаций, который писал сценарии для порно, по которым одна семейная пара в Украине снимала видео с участием своей пятилетней дочери. Расследование уголовного дела об изготовлении и распространении порнографии в отношении 40-летнего минчанина уже завершилось.

Во время проверки информации, поступившей от украинских правоохранителей, сотрудники главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси задержали 40-летнего жителя Минска. Он оказался причастен к изготовлению, рекламированию и распространению порнографических материалов с изображением малолетних.
 
Мужчина с 2012 года изготавливал и распространял порнографические фото- и видеоматериалы с помощью интернета, а также регулярно посещал закрытые интернет-форумы, специализирующиеся на продаже незаконного контента, в том числе детской порнографии. Кроме того, он писал сценарии порнографических фильмов, по которым семейная пара из Украины изготавливала фото и видеоролики с участием малолетней дочери. В 2018 году ей было всего пять лет. 
 
По данным следствия, мужчина получил не менее 6600 рублей в результате противоправных действий. Для конспирации он использовал при расчетах обвиняемый криптовалюту. 
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Минчанин продолжает находиться под стражей.

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