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01. 07. 2019

Матчевая встреча гольфистов Литвы и Беларуси прошла в Минске

В рамках проведения II европейских игр в Минске гольф-сообщество Беларуси решило присоединиться к спортивным активностям и впервые за свою историю развития гольфа в нашей стране пригласить на дружеское соревнование сборную Литвы.

Самый масштабный турнир между нашей командой и командой гостей прошел  29 и 30 июня в Гольф-клубе Минск. 2 дня гольфисты соревновались за возможность стать командой-победителем и получить переходящий кубок.
 
Всего в турнире приняли участие 63 гольфиста, из них 13 – женщины. Литовский состав представляли 30 сильнейших спортсменов. По гандикапам (или по уровню мастерства гольфистов) преимущество было на их стороне. Матчевая встреча проходила в двух основных номинациях – командный зачет из суммы выигранных лунок 30-ти гольфистов с каждой стороны с учетом гандикапа (по итогам номинации определялась страна-победитель матча) и сборная страны из 6 лучших гольфистов с каждой стороны (4 мужчины и 2 женщины) без учета гандикапа на чистый счёт. 
 
 
 
 
Первый турнирный день проходил в формате «Форбол». Все участники делились на пары, игра проходила по принципу «пара против пары». В командном зачете явный перевес был на стороне Беларуси, 117 выигранных лунок против 72. В сборной победу одержали литовские гольфисты с разницей 31 против 8.
 
Второй турнирный день проходил в формате «Скрэмбл» по тому же принципу. Формат, в котором выбирается лучший удар пары и оба гольфиста продолжают игру с этого места. Так продолжается до тех пор, пока мяч не упадет в лунку. В командном зачете Беларусь снова опередила команду Литвы с разницей 89 против 78 выигранных лунок.
 
 
В результате двух турнирных дней команда Беларуси одержала победу 206 против 150 или разницей 56 лунок. В категории «Сборная» литовцы обыграли белорусских гольфистов 57 против 12, или разницей 45 лунок.
 
 

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