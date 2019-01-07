На съемках телешоу "Битва экстрасенсов" под Киевом произошла стрельба

В Вышгороде (Киевская область) мужчина устроил стрельбу во время съемки шоу "Битва экстрасенсов". Нарушителю не понравилось, что провидцы стали проводить непонятные "ритуалы", разбросали иглы и расставили свечи. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что съемочная группа одного из телеканалов проводила съемки очередной передачи программы во дворе одной из многоэтажек. Одному из соседей не понравились непонятные действия экстрасенсов, разбросанные иглы и расставлены свечи. Разъяренный парень выбежал на улицу с оружием в руках и, выкрикивая нецензурную лексику, несколько раз выстрелил в землю. Никто из людей не пострадал.

Усмирил хулигана наряд группы реагирования патрульной полиции, который вызвали журналисты.

На месте происшествия сотрудники полиции изъяли стартовый пистолет, патроны и гильзы. Вещественные доказательства будут направлены на проведение соответствующей экспертизы. По факту хулиганства открыли уголовное производство по статье о хулиганстве. Также правоохранители устанавливают законность проведения съемок такой телепередачи, поскольку жильцов дома об этом не уведомили.

В группе dtp.kiev.ua появилось видео инцидента, снятое одним из жильцов:

Источник: korrespondent.net