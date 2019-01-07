В середине недели в Беларуси станет прохладнее

Если сегодня в Беларуси сохраняется жаркая погода, то со вторника жара отступит и станет прохладнее, обещают синоптики. Понижение температурного фона будет связано с приходом более холодного воздуха с Балтийского моря.

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По данным Белгидромета , завтра днем в Беларуси температура воздуха составит 20-26 градусов. Ночью на большей части Брестской и Гомельской областей, днем в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди. Возможны грозы и порывистый ветер.

В среду, 3 июля, дожди пройдут местами в северных районах Беларуси. Ветер западного направления порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Ночью ожидается от 8 до 15 градусов, днем – 15-24.

В четверг, 4 июля, на территорию Беларуси продолжит распространяться прохладная неустойчивая воздушная масса с севера Европы. В некоторых районах пройдут дожди, ветер будет порывистый. Температура воздуха ночью будет 6-11 градусов, днем – от 15 до 22.

В пятницу, 5 июля, ночью по северо-западу, а днем и в центральных районах ожидаются кратковременные дожди, не исключены грозовые явления. В ночные часы будет от 6 до 12 градусов, днем – 14-21, в южной части страны потеплеет до 22-25 градусов.