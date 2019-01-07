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01. 07. 2019

В Минске распространитель билетов присвоила более 5 тыс. рублей

Источник фото: Следственный комитет

В Минске 58-летняя реализатор присваивала деньги за проданные билеты в кино и театр. Вместо того чтобы перечислить выручку на счет фирмы, она покупала продукты и рассчитывалась по кредиту. Возбуждено уголовное дело.

С мая 2018 года по май 2019-го 58-летняя жительница Минска продавала билеты в кинотеатр и театр, часть вырученных денег зачисляла на счет предприятия, а часть – присваивала. За них она приобретала продукты и рассчитывалась по своим кредитам. 
 
Как удалось выяснить правоохранителям, за год женщина присвоила более 5 тысяч рублей. На основании материалов проверки, проведенной сотрудниками ОБЭП Партизанского РУВД, в отношении нее возбудили уголовное дело по части 1 статьи 211 УК (присвоение). 
 
Следователи сейчас изучают бухгалтерскую документацию, допрашивают свидетелей и принимают меры для возмещения ущерба. К настоящему времени минчанка уже возместила 1 тыс. рублей. 

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