В Минске распространитель билетов присвоила более 5 тыс. рублей

В Минске 58-летняя реализатор присваивала деньги за проданные билеты в кино и театр. Вместо того чтобы перечислить выручку на счет фирмы, она покупала продукты и рассчитывалась по кредиту. Возбуждено уголовное дело.

С мая 2018 года по май 2019-го 58-летняя жительница Минска продавала билеты в кинотеатр и театр, часть вырученных денег зачисляла на счет предприятия, а часть – присваивала. За них она приобретала продукты и рассчитывалась по своим кредитам.

Как удалось выяснить правоохранителям, за год женщина присвоила более 5 тысяч рублей. На основании материалов проверки, проведенной сотрудниками ОБЭП Партизанского РУВД, в отношении нее возбудили уголовное дело по части 1 статьи 211 УК (присвоение).

Следователи сейчас изучают бухгалтерскую документацию, допрашивают свидетелей и принимают меры для возмещения ущерба. К настоящему времени минчанка уже возместила 1 тыс. рублей.