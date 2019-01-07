Лукашенко рассчитывает на углубление сотрудничества с Канадой

Сегодня канадцы отмечают национальный праздник - День Канады. По этому случаю Александр Лукашенко направил свои поздравления генерал-губернатору Канады Жюли Пейетт, о чем сообщили в пресс-службе президента Беларуси.

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Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Жюли Пейетт с Днем Канады. Он подчеркнул, что в Беларуси рассчитывают на углубление сотрудничества в экономической, научно-технической сферах, по вопросам международной безопасности для уверенного будущего Беларуси и Канады.

По его словам, в последнее время взаимоотношения двух стран получили положительную динамику благодаря большей открытости, отмене торговых ограничений и установлению продуктивных контактов.

Белорусский лидер пожелал генерал-губернатору Канады крепкого здоровья и профессиональных успехов, а канадскому народу - мира и благополучия.