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01. 07. 2019

Макей не исключает увеличения доли туризма в ВВП до 10-12%

Источник фото: МИД Беларуси

В будущем доля туризма в ВВП Беларуси может увеличиться до 10-12%, уверен министр иностранных дел Владимир Макей. Об этом он заявил сегодня на встрече с генеральным секретарем Всемирной туристской организации Зурабом Пололикашвили, который прибыл по приглашению Александра Лукашенко для участия в мероприятиях ІІ Европейских игр.

В пресс-службе МИД Беларуси сообщили, что Владимир Макей отметил динамично развивающееся взаимодействие между Беларусью и Всемирной туристской организации, которое может внести важный вклад в решение задач по формированию высокоэффективного национального туристического сектора.
 
На сегодняшний день, по словам министра, доля туризма в ВВП Беларуси составляет 2,2%. Однако он уверен, что этот показатель может вырасти минимум до 10-12%. «Для этого мы намерены совершенствовать законодательство, развивать сектор туристических услуг на национальном и местном уровнях, продвигать имидж Беларуси за рубежом», - заявил глава МИД.
 
В свою очередь Зураб Пололикашвили приветствовал расширение безвизового режима в Беларуси. По его словам, эти меры стали положительным фактором развития въездного туризма.
 
«Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества, в том числе возможности проведения в Беларуси крупных международных мероприятий под эгидой ЮНВТО», - заключили во внешнеполитическом ведомстве.

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