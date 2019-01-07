Макей не исключает увеличения доли туризма в ВВП до 10-12%

В будущем доля туризма в ВВП Беларуси может увеличиться до 10-12%, уверен министр иностранных дел Владимир Макей. Об этом он заявил сегодня на встрече с генеральным секретарем Всемирной туристской организации Зурабом Пололикашвили, который прибыл по приглашению Александра Лукашенко для участия в мероприятиях ІІ Европейских игр.

В пресс-службе МИД Беларуси сообщили, что Владимир Макей отметил динамично развивающееся взаимодействие между Беларусью и Всемирной туристской организации, которое может внести важный вклад в решение задач по формированию высокоэффективного национального туристического сектора.

На сегодняшний день, по словам министра, доля туризма в ВВП Беларуси составляет 2,2%. Однако он уверен, что этот показатель может вырасти минимум до 10-12%. «Для этого мы намерены совершенствовать законодательство, развивать сектор туристических услуг на национальном и местном уровнях, продвигать имидж Беларуси за рубежом», - заявил глава МИД.

В свою очередь Зураб Пололикашвили приветствовал расширение безвизового режима в Беларуси. По его словам, эти меры стали положительным фактором развития въездного туризма.

«Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества, в том числе возможности проведения в Беларуси крупных международных мероприятий под эгидой ЮНВТО», - заключили во внешнеполитическом ведомстве.