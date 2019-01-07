Соболенко и Саснович проиграли в первом круге Уимблдона

Белорусские теннисистки Александра Саснович и Арина Соболенко проиграли в первом круге «Уимблдона», который стартовал сегодня на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса.

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Арина Соболенко, которая занимает 11-е место в рейтинге WTA, на старте турнира в Великобритании проиграла 139-й ракетке мира Магдалене Рыбариковой (Словакия). Матч завершился со счетом 2:6, 4:6.

Соперницей Александры Саснович (№36 WTA) была румынка Симона Халеп – седьмая ракетка мира. В первом сете белоруска проиграла со счетом 4:6, а во втором ей даже удалось сломить сопротивление и вести со счетом 5:3, но четыре неудачные гейма подряд не дали перевести игру в третий сет.

Сегодня на «Уимблдоне» стартует Виктория Азаренко, которая проведет мачт против Ализе Корне из Франции, а завтра в игру вступит Вера Лапко. Она сыграет с китайской теннисисткой Ван Цян.