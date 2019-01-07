Соболенко и Саснович проиграли в первом круге Уимблдона

Белорусские теннисистки Александра Саснович и Арина Соболенко проиграли в первом круге «Уимблдона», который стартовал сегодня на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса.
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Белорусские теннисистки Александра Саснович и Арина Соболенко проиграли в первом круге «Уимблдона», который стартовал сегодня на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса.
- Здравствуйте. Я по объявлению о работе.
- Нам нужен человек, который не будет задавать лишних вопросов.
- В смысле?
- До свидания.